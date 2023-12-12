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الشباب يقدمون المساعدة لكبار السن فى لجان التجمع بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:52 ص
الشباب يقدمون المساعدة لكبار السن فى لجان التجمع بالقاهرة الجديدة الانتخابات الرئاسية 2024
كتب سيد الخلفاوى

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قدم عدد من الشباب المتطوعين باللجان الانتخابية بالتجمع على مساعدة كبار السن وذوى الهمم فى الدخول للجان للادلاء بأصواتهم، فى ثال أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وارتدى الشباب زى موحد لتمييزهم، كما تم توفير كراسى متحركة لمساعدة بعض الناخبين للدخول إلى اللجنة. 
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.
 
وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.
 
ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.






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