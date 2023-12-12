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الشباب يتقدمون صفوف الناخبين أمام لجنة الشهيد محمد محمود بالطالبية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:22 ص
الشباب يتقدمون صفوف الناخبين أمام لجنة الشهيد محمد محمود بالطالبية المرأة والشباب في مقدمة الصفوف
كتبت سمر سلامة

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امتدت طوابير الناخبين أمام اللجنة الفرعية لمدرسة الشهيد محمد محمود عبدالعزيز  بالطالبية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الأخير. 
 
 
كما أظهرت صفوف الناخبين مشاركة قوية للشباب والنساء الذين رفعوا أعلام مصر في جو احتفالي غير مسبوق.
 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

 وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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