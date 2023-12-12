اليوم السابع
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الشباب يتصدر المشهد فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:33 ص
الشباب يتصدر المشهد فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة حشد من المواطنين
إيمان حكيم

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 في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، شهدت مدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الرده بمحافظة الجيزة، حشد شبابي ضخم للمشاركة بأصواتهم في اللجان الفرعية، حيث حرص الكثير منهم على الإدلاء بأصواتهم، وعكس ذلك مابداخلهم من وعي  بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم.
 
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الهمم  والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
حشد من الشباب
حشد من الشباب
حشد أمام أحد اللجان
حشد أمام أحد اللجان
شباب
مواطنين
مواطنين
مواطنين
 
 
 






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