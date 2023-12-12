الشباب يتصدرون المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة.. صور

كتبت : أماني سمير

شارك مجموعة من الشباب بمختلف طبقاتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بلجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد، وقالوا إن هذه أول مرة يكون لديهم هذه الحماسة الكبيرة للإدلاء بأصواتهم بعد أن أصبح لأصواتهم قيمة وأصبحت أصواتهم مسموعة في ظل الجمهورية الجديدة ايمانا منهم بان صوتهم أمانة لاستكمال مرحلة البناء .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.