الشباب والأطفال والسيدات يزينون اللجان الانتخابية بمنشأة البكارى

كتبت هند عادل

يواصل المواطنون التوافد علي اللجان الانتخابيه بالمركز الصحي بمنشأه البكارى بمحافظة الجيزة قبل ساعه واحده من غلق باب التصويت في أخر أيام الاقتراع.

وشهدت اللجان حتي الساعه الأخيره إقبال ملحوظ من جانب الشباب الذين يبلغون من العمر ١٨ عاما في أول مشاركة بالإنتخابات.

كما شهدت اللجان توافد العشرات من السيدات مصطحبين أطفالهم الذين شاركوا أمهاتهم في وضع أيديهم بالحبر الفسفوري للتعبير عن فرحتهم للمشاركة في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الثلاثاء قد انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.