الشباب فى الصدارة.. حملات مرشحى الرئاسة تتابع آخر أيام التصويت.. إنفوجراف

تكثف حملات مرشحو الرئاسة من الأحزاب الثلاثة، جهودها في اليوم الثالث والأخيرة للعملية الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، ومتابعة ورصد سير التصويت على مدار اليوم وما تشهده اللجان من توافد مستمر للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات.



حملات مرشحى الرئاسة تواصل متابعة عملية الاقتراع فى يوم التصويت الأخير وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى استمرارها في عقد غرفة عملياتها المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث والأخير.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الصور لاحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بالمحافظات للإدلإء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الداخل.

حملة حازم عمر: الشباب تصدر اللجان الانتخابية بداية تصويت اليوم الثالث

وتمثلت خطة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تنظيم جولات ميدانية بـ 4 محافظات وذلك بالقليوبية، المنوفية، الغربية، والبحيرة.

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن نسبة الإقبال بداية من اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية جيدة جدا، وأن الشباب تصدورا طوابير الناخبين أمام اللجان، وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة لـ"اليوم السابع" إن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر لاحظت من خلال المتابعة على أرض الواقع تزايد نسب الإقبال، وأن أعلي نسبة من المشاركين في عملية التصويت الشباب المصري الذي تصدر الطوابير".

وأوضح الشقنقيري أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تواصل متابعتها الدقيقة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي استمرار التواصل من الحملة المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية.

ووجه الشقنقيري الشكر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية علي إدراتها الحرفية للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع المعوقات التي كانت من الممكن أن تواجه الناخب تم إزالتها ليس هذا فحسب بل اتخذت إجراءات جيدة لتسهيل عملية التصويت".

حملة فريد زهران: أيًا كانت النتيجة فنحن راضون ..ونتوقع تزايد الأعداد نهاية اليوم الأخير

وقال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه تلاحظ لهم ولكل المصريين تزايد أعداد المصوتين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس حرص المصريين على المشاركة وتأكيد على إلتفاف الشعب خلف مصر وخلف حمايتها وصورتها ومصر التي تعيش فينا قبل أن نعيش فيها.

وأضاف الشناوي، أن نزول 30 مليون في الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة لكل من دعا لمقاطعة هذه الانتخابات، وتأكيد أن التغيير ممكن، وان التغيير سيحدث، متابعا: "وأيا كانت النتيجة فنحن راضون عنها مؤكدين أن العملية الانتخابية شهدت تطور وأننا نسير في الطريق الصواب."

وشدد الشناوي، علي أن بيانات الهيئة والآرقام التي تعلنها لا جدال فيها، فهم جديرين بالثقة من كل المصريين.

بينما قالت دينا أبو المجد، مساعد أمين تنظيم مركزي بحزب العدل، مسؤول غرفة المحافظات بغرفة عمليات حزب العدل لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إن غرفة عمليات حزب العدل مستمرة في عملها لمتابعة مسار العملية الانتخابية بالإضافة إلي 25 غرفة آخري منتشرة في 18 محافظة.

وقالت " أبو المجد"، إن نسب المشاركة الانتخابية تأثرت بسبب أيام العمل الرسمية، متوقعة أن تزداد كثافة الحضور خلال الساعات المتبقية من اليوم.

ودعت دينا أبو المجد، الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، لتعزيز دعائم الديمقراطية في المجتمع المصري.

حملة عبد السند يمامة: نواصل متابعة سير الانتخابات وجولة تفقدية بمصر الجديدة

وقال ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تواصل متابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثالث على التوالي، وبعد انتهاء اليوم وغلق اللجان أمام الناخبين سيتم متابعة عمليات الفرز والوقوف على النتائج الأولية لصالح الدكتور عبدالسند يمامة.

وأوضح الهضيبي ، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدكتور عبدالسند يمامة سيجرى عدة جولات في شبرا و مصر الجديدة والقاهرة الجديدة، تشمل جولة ميدانية بمدرسة قومية الأهرام، ومدرسة الرشيد القومية بقسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وكانت أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، أن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، وأن نسب الإقبال في تزايد وهو مارصدته الغرفة أمس واليوم .