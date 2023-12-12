السلطة الفلسطينية: بيان نتنياهو بمساواة اتفاقات أوسلو بما حدث 7 أكتوبر يؤكد أن حربه علينا

كتب محمد عبد المجيد

أعلن مسئول كبير فى السلطة الفلسطينية، قبل قليل عن أن بيان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذى يساوى اتفاقات أوسلو بما حدث يوم 7 أكتوبر، يؤكد أن حربه على جميع الفلسطينيين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الاخبارية من خبر عاجل.