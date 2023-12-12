السلطة الفلسطينية: بيان نتنياهو بمساواة اتفاقات أوسلو بما حدث 7 أكتوبر يؤكد أن حربه علينا

أعلن مسئول كبير فى السلطة الفلسطينية، قبل قليل عن أن بيان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذى يساوى اتفاقات أوسلو بما حدث يوم 7 أكتوبر، يؤكد أن حربه على جميع الفلسطينيين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الاخبارية من خبر عاجل.
السلطة الفلسطينية: بيان نتنياهو بمساواة اتفاقات أوسلو بما حدث 7 أكتوبر يؤكد أن حربه عليناالثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:22 م
الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد
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