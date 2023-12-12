اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية وكندا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في غزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:55 م
السعودية وكندا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في غزة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، مع وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة. 


وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الجبير استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير التنمية الدولية في كندا، أحمد حسين، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي. 


وبحث الوزيران، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية وإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.










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