السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "م.ج.م.ا ." عامل ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.ط." بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت نيابة مركز أخميم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.