اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:33 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج حبس- أرشفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" عامل، و"م.م"بالسجن 3  سنوات لاتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز سوهاج.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن قيام المتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وحيازتهما للسلاح النارى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 






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