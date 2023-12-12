اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصدّق على تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش والتنمر

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:04 م
الرئيس السيسى يصدّق على تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش والتنمر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
 
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
 






السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

مجلس النواب

قانون العقوبات

التحرش الجنسي

التنمر

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