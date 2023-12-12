اليوم السابع
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الرئيس السيسى: التعاون مع دول حوض النيل أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:24 م
الرئيس السيسى: التعاون مع دول حوض النيل أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقى.. إنفوجراف الرئيس السيسى: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
 
التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقى
التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقى

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وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصةً ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلاً عن مشروعات تطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وكذا إنشاء المراسي النهرية.
 
وشدد الرئيس السيسى في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة، التي تعود بالنفع المشترك للقارة الأفريقية.






الرئيس السيسى

دول حوض النيل

العمل المصري الأفريقي

اليوم السابع بلس




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