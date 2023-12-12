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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:48 م
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الخارجية تعيد التأكيد على رفض مصر محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:38 م
الخارجية تعيد التأكيد على رفض مصر محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة

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تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.

 







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