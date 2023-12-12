وقالت زاخاروفا فى إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء " بلغ إجمالى تمويل واشنطن لكييف منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا حوالي 113 مليار دولار".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية:" لقد ذهب نصف هذا التمويل إلى الاحتياجات العسكرية والنصف الآخر لدعم الحكومة والاقتصاد الأوكراني".

وتابعت:" أن هذا التمويل هو مخطط إجرامي حقيقي لسحب الأموال، ولا يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في هذه العملية إلى أجل غير مسمى".

يُذكر أن الولايات المتحدة تعهدت في وقت سابق بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذرت من أنها قد تكون الأخيرة إذا لم يوافق الكونجرس على استمرار التمويل.