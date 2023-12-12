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التضامن: تسيير سيارات مجهزة لمساعدة ذوى الإعاقة فى الوصول للجان انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:49 م
التضامن: تسيير سيارات مجهزة لمساعدة ذوى الإعاقة فى الوصول للجان انتخابات الرئاسة سيارات مجهزة لذوى الإعاقة
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة التيسيرات لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية،حيث دفعت الوزارة بعدد من السيارات المجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنين.

وجدير بالذكر أن الرائدات الاجتماعيات كانوا قد نفذوا زيارات للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية 







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