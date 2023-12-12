التحطيب تراث شعبى تتناقله الأجيال فى عروض الساحات العامة بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

فن ومهارة وإتقان يتجلى في التحطيب تلك اللعبة القديمة التي توارثتها الأجيال، لم تنقرض، واستطاعت فرق الفنون الشعبية الحفاظ عليها، وتعليمها للأجيال، وهى لعبة للدفاع عن النفس، والترفيه بين اللاعبين، عند ممارستها تجذب الأنظار فى الساحات الشعبية والمناطق المفتوحة، وغالبا ما تستخدم الطبلة اثناء الرقص بالعصا وممارسة التحطيب بين اللاعبين، وتعد محافظة المنيا إحدى المحافظات التى تنتشر فيها تلك اللعبه بل يخضون فيها بطولات عالميه، وقد حصلوا على العصا الذهبية فى إحدى البطولات العالمية.

قال محمود عبد الهادى أحد لاعبى العطا ومعتمد فى فن التحطيب بفرقة الفنون الشعبية بملوى جنوب محافظة المنيا، أن التحطيب لعبه فرعونية قديمة، يشتهر بها المصريين كفلكلور شعبيى، يتوارثه الأجيال، وهو يمارس بعدة اشكال منها فنون القتال وأخرى رقص شعبى، ومن اهم ما يحذر فى فن القتال بالعصا عدم رفعها على كبار السن.

وأضاف محمود: بدأت لعبة التحطيب منذ الصغر وورثتها عن أسرتى، ثم التحقت بقصر الثقافة فى ملوى، عام 1999 ودخلت العديد من البطولات منها بطولة فى هولندا، وقد حصلنا على العصا الذهبية فى عام 2000، وهذه اللعبة يتميز بها اهل الصعيد، لكن لكل محافظة ما يميزها فى اللعبة فهى تتميز بأشكالها المتعددة، وافضل ما يميزها، هى لعبة للدفاع عن النفس فى الأوقات الصعبة.

واستطرد قائلا، أن فرقة محمود رضا استطاعت إحياء فن الرقص بالعصا، وأثارت إعجاب الكثيرين، وهى لعبه منتشرة فى المنيا لمن يحبها، وقد علمتها لابنائى، ونأتى فى الأماكن العامة ونمارس تلك اللعبه، حتى نثير البهجة فى نفوس المواطنين، وحتى يتعرفوا على اللعبة.

واشار محمود قائلا أن من أهم قواعد اللعبة عدم رفع العصا على كبار السن، أيضا طريقة الإمساك بالعصا لها قواعد ولا يمكن لأى شخص الإمساك بالعصا والرقص بها لأنها تحتاج إلى مهارة خاصة ايضا، وهى لعبه شيقه تجذب الأنظار اليها، فى كل مكان تبدأ اللعب بالعصا وممارسة التحطيب تجد الجمهور يلتف حولك ويشاهد المباراة.

وأوضح فى كثير من الأحيان يتم إستخدام الطبلة أثناء التحطيب وذلك من أجل إضفاء روح البهجة أثناء المبارة، وتفاعل الطبلة مع العصا، يزيد من حماسة اللاعبين ودفعهم إلى تقديم مهاراتهم وخاصة، عندما يلتف الجمهور من حولهم، لكنها ليست أساسية فى ممارسة التحطيب بل هى للتشويق والإثارة.



التحطيب (1)



التحطيب (2)



رقصة المحطبين



فن التحطيب



لاعبين التحطيب



محمود عبد الهاﮂى لاعب العصا