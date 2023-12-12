البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النبيلة للسياحة بقيمة 18.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 187.5 ألف سهم بقيمة 18.75 مليون جنيه، وصفقة على شركة بيورس للصناعات الغذائية والمشروبات والمياه بحجم تداول 18 ألف سهم بقيمة 18 مليون جنيه، وصفقة على شركة ماراثون للسياحة بحجم تداول 17.9 ألف سهم بقيمة 1.79 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 432.5 ألف سهم بقيمة 42 مليون جنيه عبر تنفيذ 82 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13%، والعرب على 7.54%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.9 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 1468 نقطة.