البترول البحرية تواصل مشاركتها الفعالة فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

كتبت -مروة الغول

واصلت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدي شركات قطاع البترول المصري مشاركتها الفعالة في اليوم الثالث والختامي من الانتخابات الرئاسية والتي تقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وإستطاعت شركة خدمات البترول البحرية برئاسة المهندس عمرو بدوي والعاملين على مدار ثلاث أيام تقديم صورة حضارية مشرفة لقطاع البترول المصري من خلال المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي، والتي تعكس الوعي الكبير بمصلحة الوطن وأهمية إستمرار مسيرة البناء والتنمية لجمهورية مصر العربية .

وإستمرت خدمات البترول البحرية PMS في تسهيل كافة إجراءات عملية إدلاء العاملين لأصواتهم في اليوم الختامي والإنتقال من مواقع العمل والوحدات البحرية والمقرات الإدارية إلى اللجان الإنتخابية وذلك في القاهرة والأسكندرية ورشيد وأبورديس وجبل الزيت وبورسعيد ورأس غارب وشقير .

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.