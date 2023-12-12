الاحتلال يقتحم عدة قرى فى "رام الله" وإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى

وأسفرت الاقتحامات حتى الآن عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في قرية "دير أبو مشعل" وبلدة "سلواد" بالمُحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية أن الشابين أصيبا في قرية "دير أبو مشعل" بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، وتم نقلهما إلى مُستشفى، لتلقى العلاج، لافتة إلى أن الاحتلال اقتحم كذلك قريتي دير نظام، وعابود، وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث أصابت مواطنًا بالرصاص الحي في البطن قبل اعتقاله، و21 آخرين.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال حي "سطح مرحبا" الراقي في مدينة البيرة، المُلاصقة لرام الله، والتي يوجد بها الكثير من المؤسسات الرسمية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير والمقر الرئيسي لحركة "فتح".