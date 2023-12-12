الإعلام الدولى: انتخابات الرئاسة بمصر تمت فى مناخ من الحرية والنزاهة

كتب محمد السيد الشاذلى

تابعت الهيئة العامة للاستعلامات تناول الإعلام الدولى للانتخابات الرئاسية على مدى الأيام الثلاثة التي أجرى فيها التصويت لانتخاب رئيس من بين المرشحين الأربعة المتنافسين في هذه الانتخابات.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الرصد الذي قامت به غرفة العمليات المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات وشمل عدة آلاف من المواد الإعلامية التي تم نشرها وبثها في مئات من وسائل الإعلام بكل اللغات الأساسية في العالم، قد أكد أن هناك اجماعاً إعلامياً على أن الانتخابات أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة ولم يتم رصد أية مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت.

وقال ضياء رشوان إن (528) مراسلاً ينتمون يمثلون (110) وسائل إعلام تنتمي إلى (33) دولة في أنحاء العالم قد قاموا بمتابعة ميدانية واسعة زاروا خلالها مئات اللجان ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه بحرية كما لم يرصد هؤلاء المراسلون أية مخالفات انتخابية ملموسة الأمر الذي يعد شهادة دولية على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية إضافة إلى إشارة الإعلام الدولي إلى المدلول السياسي لهذه العملية الانتخابية الناجحة بأنها تجمع بين "موجبات الديمقراطية ومتطلبات الاستقرار".

وقد أشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الانتخابات الرئاسية (مصر 2024) والتي جرت بالداخل لمدة ثلاثة ايام خلال الفترة من 10الى 12 ديسمبر الجاري قد حظيت بتغطية واسعة ومكثفة من وسائل الاعلام الدولية.



وقد لوحظ على التناول الإعلامي الدولي للانتخابات الرئاسية خلال أيامها الثلاثة ما يلي: أولاً: حظيت العملية الانتخابية بتغطية مكثفة من وسائل الاعلام العالمية ووكالات الانباء الكبرى والمواقع الاخبارية والمحطات التليفزيونية والاذاعية.

ثانيـــاً: من حيث النطاق الجغرافي تم رصد مواد إعلامية نشرت في وسائل إعلام في كل من الأميركتين وأوروبا والعالم العربي واسيا وافريقيا ومواقع اخبارية متنوعة.

ثالثــــاً: من حيث تنوع وسائل الإعلام، فقد امتد الاهتمام بهذا الحدث إلى كل أنواع وسائل الاعلام العالمية من وكالات الأنباء إلى محطات التليفزيون والمواقع الالكترونية والصحف والمواقع الاخبارية وغيرها.

رابعاً: استخدمت وسائل الإعلام مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث بدءاً من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.

خامساً: تم رصد آلاف التقارير والمواد الاعلامية المتنوعة نشرت في وسائل إعلام في عدة دول من قارات العالم منها: الولايات المتحدة – كوبا – كندا - روسيا – ايطاليا - فرنسا – بريطانيا – اسبانيا – المانيا – سويسرا - السعودية - الامارات العربية المتحدة – الكويت –البحرين – قطر – سلطنة عمان - لبنان – الاردن – المغرب - الجزائر - تويس – ليبيا – سوريا- السودان - تركيا - ايران – اسرائيل – الصين – الهند – باكستان – ماليزيا – كوريا الجنوبية – اليابان – تايوان – فيتنام – هونج كونج - استراليا- نيجيريا – اثيوبيا – السنغال .. فضلا عن مواقع اخبارية متنوعة.

سادساً: كما تم النشر بعدد من اللغات العالمية ومنها: العربية – الانجليزية – الايطالية – الاسبانية - الفرنسية – الروسية- الالمانية - التركية - الصينية- الهندية – الفارسية – الأوروبية – العبرية – والكورية – واليابانية- ومن المؤكد أن النشر تم بلغات أوسع من ذلك في أنحاء العالم، في وسائل إعلام أقل أهمية.

سابعاً: من حيث الاتجاه العام للتناول الإعلامي، فقد اتصف النشر في مجمله بالموضوعية من خلال بث تقارير شاملة عن العملية الانتخابية وظروف إجرائها ومسارها منذ الصباح وحتى اغلاق المقار الانتخابية في التاسعة مساءا، فيما اقتصرت الجوانب غير الايجابية في التناول على الاشارة إلى أن الانتخابات تعقد في ظروف اقتصادية يعاني منها كثير من المصريين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وكانت أكثر التقارير التي بالغت في هذا الجانب بعض وسائل الأوروبية والأمريكية.

وكانت أبرز الملاحظات على تغطيات الإعلام الدولي خلال أيام الانتخابات الثلاثة على النحو التالي:

- أن العملية الانتخابية قد سارت في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر خلال الايام الثلاثة للانتخابات.

- أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد، والبالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا

- النشر الكثيف لتقارير عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين كما تضاعف عدد المواد المنشورة خاصة في وسائل الاعلام الأمريكية والأوروبية والآسيوية والعربية، ونشرت وسيلة الإعلام الواحدة عدة تقارير متتالية على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات على نحو ما فعلت قناة "الحرة" الأمريكية ووكالة "شينخوا" الصينية و "الأناضول" التركية ووكالات الانباء العربية الخليجية وغيرها.

- استمرار التدفق الاعلامي الدولي طوال الأيام الثلاثة للانتخابات في شكل أخبار وتقارير من مختلف مصادر الإعلام الدولي من وكالات الأنباء والصحف والمواقع الالكترونية وقنوات التليفزيون خاصة من خلال التقارير والمقابلات التي يعدها مراسلو وسائل الإعلام الدولية الذين يتابعون الانتخابات من مصر. كما استمر التناول الموضوعي والإيجابي للمشهد الانتخابي ووقائع الأيام الانتخابية الثلاثة ككل، ولم تكن هناك أية ملاحظات سلبية على انتظام العملية الانتخابية ونزاهتها وموقف جميع جهات الدولة فضلاً عن حرية حركة الإعلاميين والمراسلين والمراقبين وأيضاً المرشحين دون الاشارة إلى أي حادث واحد يشوب العملية الانتخابية التي يشارك فيها الملايين في أنحاء البلاد.

- ابراز التأمين الكامل للجان وانتظام عملية الدخول والخروج للناخبين من لجان الاقتراع.

- الاشارة الى ان هناك وعي وإدراك كاملين لدي المواطن المصري بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري خاصة مع ما يحيط بالوطن من تحديات اقليمية وامنية.

- ربط كثير من التقارير بين الانتخابات وأحداث غزة مشيرة إلى أن التوتر على الحدود المصرية كان له تأثير إيجابي على الانتخابات وعلى حظوظ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. مع تفسيرات ذلك بنشاط الاحزاب في حشد أصوات الناخبين وكذلك إدراك المصريين لأهمية المشاركة بسبب الظروف الاقليمية المحيطة. كما كانت هناك أكثر من إشارة إلى تطلع المصريين إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الانتخابات.

- كانت هناك إشارات (خاصة في الإعلام العربي والاسيوي) عن نسبة 45% لمن أدلوا بأصواتهم حتى ظهر اليوم الثاني للانتخابات حسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

- وفي التناول الاعلامي لليوم الثالث للانتخابات استمرت الاشادة بكفاءة الترتيبات ونجاح التنظيم للعملية الانتخابية ككل مما أدى إلى التيسير على الناخبين وانتظام التصويت في أنحاء الجمهورية دون أية عوائق أو أحداث سلبية تذكر، حيث نقلت بعض الصحف (مثل صحيفة النهار الكويتية) آراء بعض منظمات المراقبة والمسئولية في مصر عن نزاهة الانتخابات وحياد أجهزة الامن والنجاح في التنظيم، كما نقلت الصحف الكويتية ايضا اشادة رئيس البرلمان العربي بالعملية الانتخابية والتي تابعها البرلمان العربي.



ومن حيث الموضوعات التي تم تناولها أبرز الاعلام الدولي النقاط التالية: - - انتظام عملية التصويت في أغلب لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا، مع وجود "كثافة تصويتية مرتفعة خلال الساعة الأولى لفتح مراكز الاقتراع". منوهاً بأن الهيئة الوطنية للانتخابات دفعت بالمزيد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين.

- أبراز ادلاء المرشحون الأربعة بأصواتهم منذ ساعات الصباح الأولى، وهم: المرشح المستفل عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

- الاشارة الى تولي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا"، وفق الوكالة.

- الحضور القوي للمرأة المصرية أمام لجان التصويت. وكذلك حضور عدد كبير من كبار السن والشيوخ للمساهمة في كتابة تاريخ جديد للدولة المصرية، وخاصة السيدات من كبار السن اللائي حرصن على اصطحاب أحفادهن رافعات أعلام مصر، وذلك قبل بدء عمل اللجان. كما شهدت عدة مناطق في محافظة الإسكندرية مسيرات انتخابية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الاول لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

- ابراز وجود طوابير من الناخبين أمام لجان الاقتراع حتى قبل فتح الصناديق، حيث اصطف عدد كبير من الشباب والفتيات وكبار السن أيضاً أمام لجان الاقتراع.

- كما أبرز الاعلام الدولي ان الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة خيمت على الانتخابات حيث كان كل اهتمام المصريين تقريبًا منصبًا على الحرب على الحدود الشرقية لبلادهم ومعاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع الساحلي، كما اشار الى الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الظروف الدولية والإقليمية ومن قبلهما فايروس كوفيد 19.