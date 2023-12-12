الإسكان: إزالة تعديات عن قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة فى حملات مكبرة

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، قاموا بشن حملات مكبرة لإزالة تعديات عن قطع أراضٍ بالمدينة، كما تمت إزالة مخالفات بناء عليها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارٍ بشأن إزالة التعديات الموجودة على قطعة أرض بشريط 100 متر، وتم تسليمها لجهاز المدينة، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على استرداد أملاك الدولة وإعادة تنميتها، ومكافحة العشوائيات بجميع صورها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، أن الحملة المكبرة تم تنفيذها بحضور مساعد مدير الأمن لقوات أمن سوهاج، والشرطة المختصة، ومسئولي الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن المخالفات البنائية المقامة بالمخالة للتراخيص الصادرة لقطعة الأرض رقم 8 بمنطقة المخازن، وتمت إزاله الزيادة البنائية وصب الردود الخلفى والجانبي، وأجزاء من الردود الأمامى، كما تم فصل المرافق "الكهرباء والمياه" عن القطعة المذكورة.