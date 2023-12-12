الإدارات التعليمية بالإسكندرية تنظم مسيرات للحث على المشاركة بالانتخابات.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مسيرات حاشدة بالإدارات التعليمية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث.

وشهدت الإسكندرية تزايد الإقبال على اللجان الإنتخابية بالإسكندرية، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث، حيث شهدت اللجان إقبالا متزايدا اليوم، مع تزايد إقبال الشباب وكبار السن وسط فرحة الأطفال.

واصطحبت الأسر السكندرية أطفالهم للمشاركة فى العملية الانتخابية، يرفعون أعلام مصر، ويضعون اصبعهم فى الحبر السرى ،وسط فرحتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بالرغم من تزامن اليوم مع نوة" قاسم"، حيث شهدت الإسكندرية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة صباحا، وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على عدم وجود أى تجمعات للمياه، وتم الإطمئنان علي عدم وجود أى تجمعات حول مواقع اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.