"الأمن القومي وتحديات التهديدات الخارجية" ندوة بجامعة المنصورة الجديدة.. صور

نظمت جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم ندوة تثقيفية بعنوان "الأمن القومي المصري.. التحديات التهديدات الخارجية"، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، حاضر فيها اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، بحضور عبد الله جاد أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية ، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، والدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات، والشيخ ابو بكر موسى شومان، و دعاء فتحى حسب الله، والدكتورة سهام الزعيرى مدير منتدى المفكر العربى، والدكتور أحمد مدحت الفيومى، عماد رمضان، فضيلة الشيخ سامي حسين عجور ، مدير عام منطقة وعظ الدقهلية ، فضيلة الشيخ محمد نبيه مدير التوجيه بالمنطقة ، وفضيلة الشيخ علي السيد علي عطية ، وعظ بالأزهر الشريف منطقة وعظ الدقهلية.

أعرب الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة عن سعادته اليوم باستضافة الجامعة، اللواء دكتور سمير فرج أحد أهم رموز الوطن وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة والمفكر والخبير الاستراتيجي، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار فاعليات مبادرة الجامعة في إطار استراتيجيات العمل والنشاطات الثقافية بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تشرف الجامعة على هذه الندوات العلمية والتثقيفية، التي تعد على قدر شديد من الأهمية من حيث الموضوع في هذا التوقيت من منطلق دور الجامعة بهذا الدور التنويري والريادي."،ً استكمالا لدور الجامعة في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، والمشاركة فى خطة الدولة التنموية.

من جانبه أعرب اللواء دكتور سمير فرج، عن سعادته بتواجده فى رحاب جامعة المنصورة الجديدة ، ووجه حديثه لطلاب الجامعة انتم امل مصر ومستقبلها، وخلال محاضرته تحدث عن مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهتها وتحديات حوض البحر المتوسط والاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، وأشار إلى التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن القومي، موضحاً ذلك على خريطة مصر لالقاء الضوء على المخاطر التي تحيط بنا من مختلف الحدود، واستعرض العلاقات المصرية الأمريكية، كما تناول في حديثه الوضع فى السودان وليبيا والعراق، كما تناول بالتحليل الأحداث الراهنة بين اسرائيل وفلسطين، موضحًا مكتسبات الهدنة بين اسرائيل وفلسطين.

بعد المحاضرة تم عقد صالون حواري مع طلاب الجامعة أجاب فيه اللواء دكتور سمير فرج، على تساؤلات الطلاب حول الحرب الاسرائيلية على غزة، ودعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الرافض لتهجير أهالى غزة إلى سيناء، فضلاً عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

واستعرض الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة، خلال الجلسة الحوارية جهود الجامعة لتعزير الوعى القومي للطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.