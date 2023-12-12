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الأطفال يشاركون أهاليهم فرحة التصويت في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:10 م
الأطفال يشاركون أهاليهم فرحة التصويت في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة.. صور الأطفال يشاركون أهاليهم فرحة التصويت في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة
كتب أحمد حسن

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شارك عدد من الأطفال أهاليهم فرحة التصويت في الانتخابات الرئاسية رافعين إشارات النصر ، معتبرين الانتخابات الرئاسية عرس واحتفالية كبرها تشهدها مصر في الوقت الحالي .
 
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وهلل الأطفال ورددوا جمل تحيا مصر، وتحيا السيسي ، والسيسي رئيسى، كل ودورا بعض الأناشيد الوطنية .
 
وكانت لجان الاقتراع قد شهدت اقبال كبير من جانب المواطنين بمختلف الفئات والأعمار في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.
 
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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
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ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
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