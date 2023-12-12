اليوم السابع
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اعرف إجراءات الوقاية من الحوادث أثناء نوم السائق

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:00 ص
اعرف إجراءات الوقاية من الحوادث أثناء نوم السائق حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من الإجراءات لمنع الحوادث أثناء نوم السائق اثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، مع تجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة، وتلك التوصيات هى:
 
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
 
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
 
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
 
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
 
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
 
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
 
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
 
 
 
 






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