اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:37 م
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اعتماد نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بنجاح 90%

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:30 م
اعتماد نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بنجاح 90% الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاثة( تمهيدية- متوسطة- تخصصية)، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، مقدما التهنئة لكل الناجحين ومتمنيا لهم مزيد من التوفيق.
 
 
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تقدم للاختبارات من 27 محافظة (10117) دارسا، حضر منهم (6297) دارسا، ونجح منهم (5670) دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.
 
 
 






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