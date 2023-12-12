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استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بدائرة الموسكى للتصويت بعد "الراحة"

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:19 م
استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بدائرة الموسكى للتصويت بعد "الراحة" اللجان الانتخابية بدائرة الموسكي
كتب هانى الحوتى

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استمر توافد المئات من الناخبين على لجان دائرة الموسكي، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من غلق باب التصويت، ونجحت قوات الأمن والموظفين المشرفين على اللجان في تنظيم دخول الناخبين بسهولة ويسر.
 
في الوقت ذاته اتجه رجال الأمن لتنظيم حركة دخول الناخبين، من خلال تخصيص بوابة للدخول منفصلة عن بوابة الخروج للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تفاعل من الحضور مع الأغاني الوطنية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
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