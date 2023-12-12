اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:21 م
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استمرار توافد أهالى الأقصر على لجان الانتخابات قبل دقائق من غلق باب التصويت.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:14 م
استمرار توافد أهالى الأقصر على لجان الانتخابات قبل دقائق من غلق باب التصويت.. صور السيدات أمام لجان الانتخابات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر، فى الدقائق الأخيرة من التصويت، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الإقبال الكبيرة من السيدات والرجال على لجان التصويت فى كافة أرجاء المحافظة، للتأكيد على مشاركة جميع فئات المجتمع فى التوافد على صناديق التصويت فى اليوم الأخير.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

 

توافد كبير من السيدات وأهالى الأقصر على لجان الانتخابات
توافد كبير من السيدات وأهالى الأقصر على لجان الانتخابات

 

جانب من توافد السيدات على اللجان فى الدقائق الأخيرة
جانب من توافد السيدات على اللجان فى الدقائق الأخيرة

 

جانب من توافد كبير من السيدات وأهالى الأقصر على لجان الانتخابات
جانب من توافد كبير من السيدات وأهالى الأقصر على لجان الانتخابات

 

 







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