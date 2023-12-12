استطلاع: الأوربيون منفتحون على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأي أن الأوروبيين منفتحون عمومًا على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التكاليف والمخاطر، لكنهم فاترون بشأن التوسع المرتقب للتكتل ليشمل أيضًا جورجيا ودولًا في غرب البلقان، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوصت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي ببدء محادثات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا. ومن المقرر أن يناقش رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الاقتراح في قمة بروكسل هذا الأسبوع ــ على الرغم من أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قال مرارا وتكرارا إنه يعارض فتح المفاوضات مع كييف.

وبعد فترة طويلة من تأجيلها، أصبحت التوسعة أولوية ملحة للاتحاد الأوروبي منذ شنت روسيا حربها على أوكرانيا. كما دعمت المفوضية في نوفمبر محادثات الانضمام مع البوسنة والهرسك ـ بمجرد أن تصبح سراييفو جاهزة ـ وأوصت بمنح جورجيا وضع الدولة المرشحة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الاثنين إنه سيكون "مدمرا" لكييف والاتحاد الأوروبي إذا لم تدعم القمة بدء محادثات الانضمام. وقال كوليبا: "لا أستطيع أن أتخيل... ولا أريد حتى أن أتحدث عن العواقب".

ووجد الاستطلاع الذي أجري في ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، دعماً كبيراً لترشيحات أوكرانيا، وبدرجة أقل، مولدوفا والجبل الأسود، ولكن أيضاً هناك مخاوف اقتصادية وأمنية عميقة.

ومع ذلك، فقد كانت هناك معارضة واسعة النطاق لانضمام تركيا في نهاية المطاف على وجه الخصوص، فضلاً عن الاستجابة الفاترة بشكل ملحوظ لاحتمال انضمام ألبانيا والبوسنة وجورجيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا إلى الاتحاد.

في حين أن قمة هذا الأسبوع ستركز على مسارات عضوية أوكرانيا وغيرها، فإن النقاش حول كيفية تحقيق ذلك على وجه التحديد "لم يبدأ إلا بالكاد"، كما قال بيوتر بوراس، وهو زميل سياسي بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي دعا إلى "جدول زمني محدد" للانضمام.