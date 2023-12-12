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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:27 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 24322 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 29087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10351 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 5161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7511 نقطة.






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