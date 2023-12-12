اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في زامبيا لـ11 قتيلًا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في زامبيا لـ11 قتيلًا زامبيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رجال الإنقاذ في زامبيا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس بالقرب من مدينة "شينجولا" التي تبعد نحو 400 كم شمال العاصمة "لوساكا" إلى 11 قتيلًا.


وأوضحت وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه لا يزال 26 من عمال المناجم في عداد المفقودين عقب أسبوعين من محاصرتهم داخل أنفاق كانوا يحفرونها بمنجم للنحاس عقب وقوع انهيارات أرضية إثر هطول الأمطار الغزيرة.


وكان قد تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من تحت الأنقاض عقب الحادث الذي وقع في 30 نوفمبر الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية.







زامبيا

انهيار منجم للنحاس

انهيار منجم فى زامبيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة