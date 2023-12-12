ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن جناح الشؤون الإعلامية بالجيش قوله إن 23 جنديًا باكستانيًا استشهدوا بعد أن هاجمت مجموعة من الإرهابيين موقعًا لقوات الأمن فى منطقة دارابان في ديرا إسماعيل خان.

وأضاف أن ستة إرهابيين هاجموا النقطة الأمنية صباح اليوم، مشيرا إلى أن محاولة دخول الموقع تم إحباطها بشكل فعلي مما اضطر الإرهابيين إلى صدم الموقع بسيارة مفخخة، أعقب ذلك هجوم انتحارى.

وتابع: "أدت الانفجارات الناتجة إلى انهيار المبنى وتسببت في سقوط العديد من الضحايا، حيث لقى ثلاثة وعشرون جنديًا مصرعه، بينما تم الاشتباك مع الإرهابيين الستة بكل قوة ولقوا حتفهم أيضا".

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حركة "جهاد باكستان"، التي يعتقد أنها مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية، أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.

وشهدت باكستان تصاعدا في الأنشطة الإرهابية في الأشهر الأخيرة، خاصة في إقليمي "خيبر باختونخوا" و"بلوشستان"، بعد أن أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار مع الحكومة في نوفمبر من العام الماضي.

