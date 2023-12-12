احذر.. 5 أشياء تضعف جهازك المناعي.. منها التلوث حولك والسكريات

كتبت إيناس البنا

تساعد المناعة القوية على ردع الأمراض وحماية جسمك من الكثير من المضاعفات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وهناك عدد من الأشياء التى قد تدفع مناعتك مع مرور الوقت.

ووفقًا لموقع "healthsite" يعتبر السكر غذاء السرطان ويسرع من الشيخوخة ويثبط جهاز المناعة، بالإضافة إلى هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحفز جهاز المناعة وتضعفه، وعندما يحدث ذلك، تتأثر الصحة العامة سلبًا، ولهذا السبب عليك أن تعرف بعض عادات نمط الحياة والأنظمة الغذائية التي يجب التخلص منها.

جهاز المناعة "يحميك من أي شيء يمكن أن يجعلك مريضا"، ولهذا السبب من المهم "تقويته حتى يتمكن من محاربة اى مرض" 5 عوامل تؤثر على قدرة الجهاز المناعي: -التوتر وضغوط الوقت -التوتر وضغوط الوقت

-الخوف والقلق

-المعادن الثقيلة فى البيئة من حولك

-نظام غذائي غير متوازن ونقص فى الحديد والبروتين

-استهلاك الكثير من السكر

وفقًا للتقرير، فإننا جميعنا نتعرض للضغط النفسي وضغوط الوقت، ولكن هناك طرق للتعامل مع الخوف والقلق، أيضا نتعرض للمعادن الثقيلة الموجودة في البيئة، فهى موجودة في الهواء الذي نتنفسه، وهناك معادن ثقيلة في الماء أيضًا، كما قد توجد أيضا في الأطعمة المحملة بالمبيدات الحشرية، وتوجد في الدهانات والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة.

وأشار التقرير، إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن يضعف المناعة، حيث حذرت الأبحاث الدولية من نقص البروتين والحديد، وهذا سيؤثر بالتأكيد على جهاز المناعة.

وشدد التقرير، على ضرورة تجنب تناول السكر في معظم أشكاله، فهوغذاء للسرطان، يعزز الشيخوخة ويضعف جهاز المناعة، فذا كنت تتناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين أو ثلاث ملاعق صغيرة يوميًا، فلا بأس ولكن، أما إذا كنت تتناول الكثير من الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية، ستؤثر سلباً وتضر بجهازك المناعي.