احتفالية وطنية كبيرة لأبناء دمياط بميدان الساعة فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة..صور

دمياط معتز الشربيني

توافد مئات المواطنين من أبناء محافظة دمياط من كافة المراكز والمدن وممثلون عن كافة القطاعات والنقابات المهنية وممثلو الشباب والمرأة إلي ميدان الساعة بقلب مدينة دمياط لتنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الثالث لأعمال التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى ستنتهى مساء اليوم الثلاثاء.

ورفع الحضور أعلام مصر وهتف المشاركون "تحيا مصر" ورددوا الأغاني الوطنية وشاركهم المارة وقائدى السيارات وتبادلوا معهم الهتافات وحث المشاركون أبناء المحافظة علي سرعة التوجه إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب. وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، في 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألف و568 مواطن يحق لهم التصويت الانتخابي. ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم دائمة بالمقار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار الانتخابية.



احتفالية-وطنية-كبيرة-لأبناء-دمياط-في-ميدان-الساعة-احتفالا-باليوم-الثالث-في-الانتخابات-الرئاسية-(1)



احتفالية-وطنية-كبيرة-لأبناء-دمياط-في-ميدان-الساعة-احتفالا-باليوم-الثالث-في-الانتخابات-الرئاسية-(2)



احتفالية-وطنية-كبيرة-لأبناء-دمياط-في-ميدان-الساعة-احتفالا-باليوم-الثالث-في-الانتخابات-الرئاسية-(3)



احتفالية-وطنية-كبيرة-لأبناء-دمياط-في-ميدان-الساعة-احتفالا-باليوم-الثالث-في-الانتخابات-الرئاسية-(4)



احتفالية-وطنية-كبيرة-لأبناء-دمياط-في-ميدان-الساعة-احتفالا-باليوم-الثالث-في-الانتخابات-الرئاسية-(5)