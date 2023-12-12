احتفالات وأغانى بشوارع المنيا قبل التوجه للجان الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت شوارع مدينة المنيا، احتفالات من قبل المواطنين واغانى ورقص قبل التوجه الى اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت المنيا قد شهدت منذ احتفالات شعبية بالشوارع وامام عدد من اللجان، منها ما نظمته نقابة المعلمين امام مدارس كفر المنصورة بالمحافظة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واستعدت محافظة المنيا للعملية الانتخابية، بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع تقديم الدعم اللوجيستي.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرر إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.