إيطاليا تؤيد مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

فاطمة شوقى

وافقت وزارة الخارجية الإيطالية على بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ودعت أيضًا إلى تسريع عملية انضمام دول البلقان، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا تؤيد عقد قمة للاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع من شأنها أن تعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة.

وقال تاجانى "لقد أعربنا عن رأي إيجابي بشأن بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، كما أخذنا علما بقرار كييف باعتماد قوانين جديدة للأقلية المجرية، وهو الأمر الذي كنت أدعو إليه منذ فترة ولايتي كرئيس للبرلمان الأوروبي"، وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذى عقد أمس الاثنين.

وأوضح الوزير في الوقت نفسه أن إيطاليا تصر على تسريع وتيرة انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة يوكرينفورم أن جمهورية التشيك تدعم بشكل كامل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ولكنها تحذر من أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن تخلو من الصعوبات.