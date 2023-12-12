إقبال متزايد من الناخبين قبل غلق باب التصويت بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمراكز وقرى محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، اقبال كثيف من قبل المواطنين على التصويت فى الساعات واليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي لجنة مجمع بنى عبيد الاعدادى ولجنة المعهد الديني الأزهري، ولجان مدرسة شهداء بنى عبيد الثانوية، أقبل الناخبين على التصويت قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت وسط احتفالات وأجواء وطنية.

واصطحب عدد من الأهالي أطفالهم رافعين علم مصر وسط أجواء وطنية مميزة، وفرحة الأطفال ليزين المشهد الإقبال الكبير من المواطنين على الانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و1119 مغترب.

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي "عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان".