اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:23 م
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إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:45 م
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.. صور إقبال طلاب جامعة سوهاج على اللجان
سوهاج محمود مقبول

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شهدت لجنة الوافدين بمحافظة سوهاج إقبالا كثيفا من قبل طلاب جامعة سوهاج فى الساعات الأخيرة من عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024 حيث حرص الطلاب المغتربين على التواجد باللجنة من أجل الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن أنفسهم من خلال الحق الذى كفله لهم الدستور.
 
ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن لجان مدينة سوهاج الجديدة شهدت كثافة تصويتية وبشكل إيجابي نتيجة استمرار توافد طلاب الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، و أداء الواجب الوطنى وحقهم الدستورى فى الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس الجمهورية.
 
وفي هذا السياق رافق الدكتور حسان النعماني طلاب الجامعة إلى مقر لجانهم الإنتخابية بمدينة سوهاج الجديدة، نظراً لأهمية الإدلاء بصوتهم كواجب وطني وقومي، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة  وعمداء الكليات والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من  أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس .
 
وثمن النعماني الأقبال  الكبير من قبل طلاب الجامعة  الذين أبدوا استعدادًا حقيقيًا للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية خلال الثلاث ايام المخصصة للتصويت، ومشاركتهم الايجابية  المتميزة ، والتي تجسد رغبتهم في الإسهام في تحديد مستقبل البلاد و صنع القرار السياسي.
 
يذكر أن محافظة سوهاج تضم  18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا.
 
 وتم رفع  كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق  وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
 
وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.
 
وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .
 
 وتم رفع  كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق  وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
 
 وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.
 
 
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (1)
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (1)

إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (2)
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (2)

إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (3)
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (3)

إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (4)
إقبال كثيف من طلاب جامعة سوهاج على اللجان للإدلاء بأصواتهم (4)
 
 






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