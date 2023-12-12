إقبال كثيف للسيدات بلجان منشأة القناطر مساء ثالث أيام التصويت.. صور

محمد صبحى

شهدت اللجان الانتخابية المنعقدة بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة إقبال كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك فى الفترة المسائية من ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبات أمام اللجان للمشاركة والإدلاء بأصواتهن الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



منشأة القناطر