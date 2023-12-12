اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:13 م
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إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:06 م
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا.. صور إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد لجان محافظة المنيا إقبالا كثيفا على لجان الانتخابات بمراكز محافظة المنيا، للادلاء باصواتهم  فى الانتخابات الرئاسية، وقد ظهرت السيدات وكبار السن فى كثير من اللجان الانتخابية تقف طوابير داخل اللجان، للادلاء باصواتهن.
 
وكانت لجان قرى مركز مطاى شهدت توافد كبير للمواطنين على اللجان بعد فترة الراحة، والاصطفاف فى طوابير امام اللجان قبا بداية الفترة الثانية، وبصحبتهم اطفالهم، واسرهم والتقاط الصور من داخل اللجان الانتخابية. 
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
واستعدت محافظة المنيا للعملية الانتخابية، بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع تقديم الدعم اللوجيستي. 
 
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرر إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر.
 
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.
 
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا (2)
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا

إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا (3)
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا

إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا (4)
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا

إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا (5)
إقبال كثيف فى الفترة المسائية على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا

 







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