إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغربية قبل انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الغربية، اقبالا كثيفا للناخبين، قبل نصف ساعة من غلق باب التصويت في آخر أيام من أيام الانتخابات الرئاسية.

واحتشد الناخبون بأعداد كبيرة أمام اللجان حرصا منهم على المشاركة في الاستحقاق الدستورى والادلاء باصواتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الثلاثاء قد انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.