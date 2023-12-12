اليوم السابع
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إقبال كثيف على التصويت بلجان البلابيش بحرى فى دار السلام سوهاج.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:37 م
إقبال كثيف على التصويت بلجان البلابيش بحرى فى دار السلام سوهاج.. صور اقبال كثيف لتصويت بلجان البلابيش
سوهاج محمود مقبول

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شهدت لجان قرية البلابيش بحرى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة، إقبالا كثيفا للمواطنين على اللجان بالانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأخيرة، وأعلنت عائلات البلابيش بحرى أنهم على قلب رجل واحد وأنهم خرجوا فى الفترة المسائية لمساندة الدولة المصرية.

ومن جانبه قال العمدة محمد مصطفى عمدة البلابيش بحرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أهالى القرية خرجوا منذ الساعات الأولى لعملية التصويت فى اليوم الأول، وأستمروا فى اليوم الثانى وفى اليوم الثالث شهدت اللجان كثافة عالية وإقبال غير مسبوق، وهذا الأمر جاء نتيجة الوعى والتوعية الدائمة للمواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطى لاختيار مصر القادم، الأمر الذى أستجاب له أهالى القرية ووقفوا طوابير أمام اللجان.

يذكر أن محافظة سوهاج تضم 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا.

 وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسى لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوى الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

 وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا.

 وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسى لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوى الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

 وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

 

 

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اقبال كثيف لتصويت بلجان البلابيش

 

الأهالى جنبا إلى جبن
الأهالى جنبا إلى جبن

 

تواجد كثيف للناخبين
تواجد كثيف للناخبين

 

سيدات ورجال بلجان البلابيش بحرى
سيدات ورجال بلجان البلابيش بحرى

 

لجان البلابيش بحرى تستمر فى التصويت
لجان البلابيش بحرى تستمر فى التصويت

 







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