اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:44 م
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إقبال كثيف بالساعات الأخيرة من انتخابات الرئاسة على لجنة الوافدين بجامعة دمياط

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:34 م
إقبال كثيف بالساعات الأخيرة من انتخابات الرئاسة على لجنة الوافدين بجامعة دمياط إقبال كثيف على لجنة الوافدين بجامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الثلاثاء، مقر لجنة الانتخابات للمغتربين بنادي الوافدين بالجامعة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وشهدت لجنة الوافدين والمغتربين بجامعة دمياط، توافد العديد من الناخبين لإعطاء أصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في الساعات الأخيرة بثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.
 
ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة، بالحضور والإقبال الغير مسبوق للناخبين على مقر اللجنة الإنتخابية، وهو ما يعكس وعي أبنائه الطلاب والمواطنين بضرورة المشاركة وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني.
 
 
 
اقبال كثيف على لجنة الوافدين (1)
اقبال كثيف على لجنة الوافدين

 

اقبال كثيف على لجنة الوافدين (2)
اقبال كثيف على لجنة الوافدين






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