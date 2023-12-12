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إقبال كبير من الناخبين بثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 على لجان الاقتراع.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:27 ص
إقبال كبير من الناخبين بثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 على لجان الاقتراع.. صور الناخبين من داخل مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة
كتبت -مروة الغول

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توافد عدد كبير من المواطنين على مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة، فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 للإدلاء بأصواتهم وتصدر الشباب وكبار السن  المشهد . 
 
انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
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الناخبين من داخل مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة

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لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة

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من داخل مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة

 







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الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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