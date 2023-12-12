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إقبال كبير على لجان الوافدين بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:47 م
إقبال كبير على لجان الوافدين بالقاهرة الجديدة إقبال كبير على التصويت فى الانتخابات الرئاسية
أ ش أ

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تواصل إقبال الناخبين على التصويت في لجان الوافدين بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس قبل ساعات من انتهاء التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.


ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبالاًكبيرا على التصويت في مقر لجنة الوافدين بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس، حيث حرص العمال على التصويت بعد انتهاء مواعيد عملهم الرسمية.

وأكد الناخبون حرصهم على أداء واجبهم الانتخابي ووجهوا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على توفير لجان للمغتربين بجوار مقر عملهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.


ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة التاسعة مساء على أن يمتد التصويت في حال وجود ناخبين داخل حرم اللجنة الانتخابية لحين تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته.







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