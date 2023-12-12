إقبال الشباب للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت اللجان الإنتخابية في قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إقبال الشباب علي اللجان الإنتخابية قبل بدء الإستراحة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، كما قام الشباب المشاركون بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.