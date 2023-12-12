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إعلان الحصر العددى للأصوات فى الماراثون الرئاسى غدا.. والطعون الخميس

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:32 م
إعلان الحصر العددى للأصوات فى الماراثون الرئاسى غدا.. والطعون الخميس الهيئة الوطنيه للانتخابات
نور على

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تنتهي اليوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي استمرت ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10و و11 و12 ديسمبر، وطبقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات فإن غدا الأربعاء 13 ديسمبر تنتهي عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات.

ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يوم الخميس تتلقى الهيئة الطعن في قرارات اللجان العامة، وتبت فيها خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ويوم 18 الإثنين يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية".

ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها قواعد واجرءات التظلم أمام اللجنة، حيث ذكر قرار الهيئة أن المرشحين أو وكلاءهم لهم التظلم أمان اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان أداء أي ناخب بصوته ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العدوى للأصوات باللجنة العامة.

وتصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها، وللمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها وذلك أمام إلهيئة الوطنية للانتخابات، ووتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدورهم وذلك بعد سماع أقوال الطعن أو إخطاره للحضور أمامها".

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الإثنين 18 ديسمبر إذا لم تكن هناك جولة إعادة وحصل أحد المرشحين في الانتخابات علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك اللجان ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيا منها لأعمال المتابعة، مؤكدا أن تم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح ل 22 ألفا و340 متابعا لها.

 







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