إعلام إسرائيلي: تل أبيب تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدى للحوثى

كتب أحمد عبد الرحمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن تل أبيب تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 20 ألف شهيد، وإصابة نحو 50 ألف آخرين.