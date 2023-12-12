إسعاف سوهاج ينقل مريضا غير قادر على الحركة للإدلاء بصوته بالانتخابات.. صور

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أسمي آيات الشكر والتقدير إلى الدكتور هاني فؤاد مدير نموذج إسعاف سوهاج وجميع العاملين، مثمناً دور هيئة الإسعاف المصرية نموذج سوهاج على دوره المشرف والدائم الحضور والداعي للفخر دائما فهم رجال المواقف الصعبة، مشيداً بحرص المواطن علي ممارسة حقه الدستوري، وواجبه الوطني تجاه بلده، وأكد علي فخره وإعتزازه بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم علي الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن محافظة سوهاج تضم 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و847 مواطنا .

وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .

وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.



الاسعاف تنقل المواطن للجنة