إسعاف الشرقية ينقل سيدة للجنة انتخابية للتصويت بعد ساعات من خضوعها لجراحة.. صور

الشرقية فتحية الديب

حرصت المواطنة سلوى محمود عبد الله 29 سنة، مقيمة مركز الحسينية محافظة الشرقية على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية

وقالت أنها رغم أجراها عملية جراحية استئصال الزائدة امس، إلا أنها حرصت علي المشاركة في الانتخابات وأدلت بصوتها داخل لجنه 56 مدرسة الاعدادية بنات،برئاسة المستشار محمد احمد عبدالرحمن، التابعة للجنه العامة بالحسينية تحت إشراف المستشار محمد سراج الدين.

وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية،كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان .

فيما فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.



إسعاف الشرقية ينقل سيدة للجنة انتخابية للتصويت



إسعاف الشرقية ينقل سيدة للجنة انتخابية للتصويت



إسعاف الشرقية ينقل سيدة للجنة انتخابية للتصويت